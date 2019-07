Mislav Togonal otkrio nam je kako se liječi od stresa, što ga može izbaciti iz takta, ali i kako se nosi s tužbama i prijetnjama koje prima

Jedan od voditelja i urednika popularne emisije 'Otvoreno' na HTV-u, ujedno urednik i voditelj Informativnog programa Hrvatskog radija i autor talk showa 'Poligraf' na Prvom programu Hrvatskog radija, ne pristaje lako na intervjue. Ali je zato u razgovoru za tportal to na­do­kna­dio, ot­krivši ponešto iz pri­va­tnog ži­vo­ta, po­put toga da ga od stresa liječi po­dvo­dni ri­bo­lov te da je za nje­ga ide­al­an odmor gledanje filmova

Pro­fe­sor hr­vat­skog je­zi­ka i knji­že­vno­sti Mislav Togonal od svo­je se­da­mna­e­ste go­di­ne nalazi se u novinarskim vodama. Po­čeo je kao stu­dent na Ra­dio Za­prešiću pa je došao na Radio Sljeme. Prvi reporterski zadatak bilo mu je praćenje dolaska Ivana Pa­vla II na za­gre­ba­čki Hi­po­drom 1994. go­di­ne. De­set go­di­na ka­sni­je stigao je na Pr­vi pro­gram Hrvatskog radija i zadržao se do danas. Kroz jednu od najslušanijih radijskih emisija 'Poligraf', koju uređuje i vodi, prošli su svi koji nešto znače u političkom životu Hrvatske. Na HRT-u je vodio čitav niz emisija Informativnog programa: od 'Boja turizma' do trećeg 'Dnevnika', a već godinama uređuje i vodi 'Otvoreno'.

Osim uspješne radijsko-televizijske karijere, uživa u idiličnom obiteljskom životu. Otac je tri kćeri koje je dobio u sretnom braku sa suprugom Marijanom. Uoči odlaska na zasluženi odmor razgovarali smo s njime u njegovu uredu na HRT-u. Zašto izbjegavate intervjue i gotovo da vas nema u medijima, osim na matičnoj televiziji? Trudim se sačuvati svoju privatnost i mislim da je kontraproduktivno iskakanje iz paštete. Tako da rijetko dajem intervjue i nadam se da je to uvijek s povodom.

Htio bih imati ovu mudrost i staloženost. Kad sam bio mlađi, živcirao sam se oko puno stvari, ali s godinama dođe zrelost i onda se čovjek prestane zamarati stvarima koje ne može mijenjati i fokusira se na one na koje možda može utjecati.

Vodite dvije najpopularnije emisije - radijsku i televizijsku - a povoda itekako ima. Što je to toliko privlačno u političkom novinarstvu? Adrenalin. Svi smo mi 'adrenalin junkieji' i svaka nova emisija novi je izazov. Svako jutro jedna od mojih back urednica Ana Jelinić i Stela Kolar i ja sjednemo te bistrimo ključne teme dana i odlučujemo koja je dobra za 'Otvoreno'. Naravno da treba koordinirati to da se sve političke emisije nadopunjuju, počevši od 'Teme dana', 'Studija 4' i ostalih i svaki dan novi je izazov. Najteže je dobiti dobrog i kvalitetnog gosta u studio. To je emisija u kojoj jedan nastup nekome može stvoriti, ali isto tako jedna ili dvije rečenice mogu uništiti nečiju karijeru i političari su svjesni toga pa važu hoće li doći na gostovanje. Tako da od početne liste gostiju često ne ostane puno do kraja dana, a obavi se više stotina telefonskih poziva da bismo dobili prave goste na pravu temu. Čim završi jedna emisija, počinjem razmišljati o temi i gostima za drugu.

Što kad vam gosti otkažu u posljednji tren, neposredno prije emisiju primjerice? Često se događa da gosti otkažu u zadnji tren zbog raznoraznih razloga, a tada je na uredniku da izvuče aduta iz rukava. Srećom, uvijek postoje neki univerzalni komentatori koji mogu uskočiti i analizirati stvari tako da to bude relevantno i gledljivo. S druge strane događaju se i situacije da se tema mora otkazati u zadnji tren jer se dogodi neki preokret tijekom dana i tada praktički imaš gotovu emisiju koju rušiš popodne oko 17, 18 sati, da bi se izgradila nova jer se u 22 ulazi u studio. Sjećam se situacije kad je ubijen Ivo Pukanić. Rušili smo sve u večernjim satima da bismo nakon toga imali jednu od najgledanijih emisija sezone. Aktualnost je bitna. Postoji li neki gost koji uporno odbija dolazak u emisiju? Postoji puno gostiju koje sam često zvao, a nikad nisu gostovali. To se događa s onima koji su predsjednici stranaka ili država i koji u to vrijeme ne nastupaju u talk showu, nego u formi 'jedan na jedan' i to u biranim situacijama. Talk show je nepredvidljiva forma u kojoj su suprotstavljene strane u formi panela i emisija može krenuti u raznim smjerovima. Radi se, naravno, uživo i to je šarm takve vrste novinarstva.

Možete li se prisjetiti neke od situacija koja vam je bila baš jako stresna? Kad postoji opasnost da gosti 'preuzmu' emisiju, kako uspijevate držati sve konce u svojim rukama? Postoji emisija nakon koje sam završio na sudu, postoje emisije nakon kojih sam bio tužen, one nakon kojih sam bio svjedok, a jedna od poznatijih situacija ona je kad su gostovali Zdravko Mamić i Bero Jelinić. Oni su u nekoliko navrata bili moji gosti, a jednom su bili potrebni i zaštitari. To su zanimljive emisije, ali u tome je smisao talk showa. Moj je posao prepoznati blefera, a ponekad i pravog varalicu. Nekad u tome uspijem, a nekad ne, a na gledateljima je da procijene tko je tko. Osim tih tužbi, dobivate li ikad prijetnje? Znam primati prijeteća pisma. Obično ih zgužvam i bacim u koš, ne opterećujem se previše time. Znalo je biti i ozbiljnih prijetnji, međutim ili svoj posao radimo profesionalno ili ga ne radimo.

Novinarstvo je na glasu kao jedna od najstresnijih profesija. Kako se cijepite od stresa? Kako se nosite s takvim situacijama? Svaki posao ima svojih stresnih i sretnih trenutaka. Ide ljeto, a moja terapija je ronjenje s puškom za podvodni ribolov. To je hobi koji me opusti. Kad je čovjek pod morem, isključen je od svega i tako puni baterije. Jedino su moje kćeri nezadovoljne pa mi nakon deset dana mora kažu: 'Ej, dosta nam je ribe, daj nam neke ćevape.' (smijeh) A i živite u idiličnom kraju... Život u prirodi i zelenilu ima svojih prednosti. Košnja trave je psihoterapija, obrezivanje voćaka isto tako, međutim život u Zagrebu ima svojih prednosti. Ovdje mi je posao, kćeri se ovdje školuju. Starija Tena ide u srednju školu, drugi razred, a blizanke Dora i Marija tek upisuju srednju školu. Jeste li od onih koji se na godišnjem uspiju potpuno isključiti ili vas posao stalno prati? Kad netko radi u Informativnom programu, onda je ovisnik o vijestima. Dakle primjećujem kod sebe to da stalno moram slušati vijesti, stalno pratim informacije na portalima i nadam se da ću jednog dana doći u fazu da ću se moći isključiti iz toga. Veselim se godišnjem i vjerujem da ću u tom trenutku moći napraviti switch off, jednostavno se maknuti od svega.

Po čemu je Informativni program HTV-a kvalitetniji i bolji u odnosu na ostale domaće televizije? Hrvatska televizija je najveća medijska kuća jugoistočne Europe. Dakle to je velik broj televizijskih programa, dvoznamenkasti broj radijskih programa te puno ljudi koji pošteno i predano rade svoj posao. Iako postoje brojne zamjerke na račun HRT-a, a neke od njih su opravdane, ovo je još uvijek velika i moćna kuća koja je na neki način uspavani div, ali vjerujem u njezinu budućnost. I vjerujem da je Informativni program HRT-a odličan program te da će biti još bolji. S obzirom na to da je vaš posao ispred kamera, koliko ste opterećeni izgledom i godinama? Vizualni dojam bitan je na televiziji jer slika je sve, a ja sam krupniji muškarac. Izgled je bitan za to da čovjek bude uvjerljiv pred ekranom i da može skrenuti pozornost na temu emisije, a da ne gledaju u njega i da on bude centar stvari. On mora biti moderator rasprave. Kad čovjek gleda velike televizijske kuće poput BBC-ja, njihovi ključni voditelji zreli su ljudi koji možda vizualno nisu osobito atraktivni, ali publika ima povjerenje u njih i oni su uvjerljivi. Mislim da je to smisao javne televizije. Što biste voljeli da ste znali o poslu ili da vam je netko rekao kada ste imali 20 godina? Htio bih imati ovu mudrost i staloženost. Kad sam bio mlađi, živcirao sam se oko puno stvari, ali s godinama dođe zrelost i onda se čovjek prestane zamarati stvarima koje ne može mijenjati i fokusira se na one na koje možda može utjecati.

Sjećate li se nekog svog gafa na koji danas gledate sa smiješkom? Svojedobno su radili videoskečeve s insertima iz 'Otvorenog', sa sinkronizacijama. Gafovi se znaju događati u svakom poslu. Sjećam se jedne emisije o plinskim skladištima, a ja sam umjesto napušteno pročitao - 'napušeno plinsko skladište' i to su naravno prenijeli brojni portali. U ovom poslu čovjek mora paziti na svaku izgovorenu riječ i biti koncentriran. Zna biti nezgodno kada se poklopi da radim 'Jutarnju kroniku' Hrvatskog radija, što znači da u pet sati ujutro moram biti na poslu - u tri i pol moram ustati, a onda navečer još radim 'Otvoreno'. To je, doduše, sve rjeđe, ali se nekad znalo intenzivnije događati. Jer nakon 20 sati rada čovjek mora ući u sudio i izgledati svježe i odmorno te mora biti koncentriran, ali to nekad ide malo teže. U čemu osim novinarstva i podvodnog ribolova još uživate? U čemu si date oduška, što vas opušta? Kao i svi, volim se izvaliti na kauč i gledati televiziju. Familijarno smo filmofili. Moja najstarija kći Tena i ja osobito, iako bih više volio da provodi vrijeme na zraku. Volim filmove o životinjama, o prirodi i povijesne emisije. Puno gledam History Channel, to me relaksira. U nekom prošlom životu vjerojatno sam bio povjesničar i bavio se poviješću. U ovom sam čak upisao povijest i zemljopis istovremeno s hrvatskim, a na kraju sam se odlučio za kroatistiku i nikad nisam radio u struci. Nije vam valjda žao zbog toga? Naravno da nije!