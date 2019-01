Mirta Šurjak: 'Uopće nemam kompleks i volim pustiti glas'

HRT-ovoj novinarki i voditeljici pjevanje nije strano. Malo njih se sjeća da je Mirta Šurjak svojedobno nastupila na Splitskom festivalu u sklopu večeri 'Poznati pjevaju', a sada je svoje pratitelj podsjetila na to. Za tportal je ispričala kakve je uspomene vežu za taj nastup

Zgodna 33-godišnja voditeljica nerijetko voli podijeliti trenutke koje provodi sa svojim prijateljima i kolegama na zabavama i sportskim terenima, a Mirta Šurjak se voli pohvaliti i svojim mladolikim izgledom. Ovog puta svoje fanove je razveselila starom snimkom na kojoj je pokazala kako 2009. godine pjeva s Majom Šuput na Splitskom festivalu. Zapjevale su 'Diridondu' u veselom duetu.

'Te je godine Nenad Ninčević radio taj festival, a Marinko Leš i ja smo ga vodili dvije večeri. Neno me pitao bi li htjela nastupiti i složio je tu kombinaciju, od dvije plaviše. (smijeh) To je bilo smiješno jer se nas dvije ništa nismo dogovorile. Došla sam kod nje u sobu, a vježbale smo i u autu prije generalne probe. Na snimci se vidi kako Maja diže prst prema gore, a to je meni pokazivala da ne padnem u intonaciji', ispričala nam je Mirta.