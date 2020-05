Naša poznata novinarka dobila je glavnu ulogu u spotu talijanskog pjevača Ermanna Fabbrija za pjesmu 'Mi Manca il Calcio' odnosno 'Nedostaje mi nogomet'. Dijelom ga je snimila na stadionu Omladinca u Vranjicu, a u njemu nosi dresove različitih talijanskih klubova, ali i onaj svoj najdražeg kluba, Hajduka. Mirta Šurjak je za tportal ispričala kako je došlo do tog angažmana i kako je provela vrijeme u karanteni te što svi iz situacije u kojoj smo se našli možemo naučiti

'Kolega Ivo Šćepanović, naš Splićanin, autor teksta pjesme 'Mi manca il calcio' me nazvao i rekao da je riječ o međunarodnom projektu kao podršci ponovnom oživljavanju nogometa u Italiji, jednoj od najpogođenijih zemalja koronavirusom. Zanimljivo i jedan od autora same pjesme trenutno je zaražen ovim virusom. Iako je prvotna zamisao bila da se u spotu pojave i moje talijanske kolegice Simona Ventura i Diletta Leotta, to nažalost zbog cijele situacije nije bilo moguće. Naime u Italiji još nije moguće snimanje na otvorenim prostorima, pogotovo na nogometnom travnjaku', priča nam Mirta Šurjak.

'Upravo zbog toga me i pogodilo kad sam jučer pročitala naslov u nekim lokalnim medijima koji ovakvo nešto u ovakvoj situaciji u svijetu naslove kao Mirtino valjanje po travi, što je ispod svake razine. Nazvati poziranje za spot s ovakvom porukom ovim riječima je po meni primitivizam i seksualna diskriminacija žene, što u mom slučaju, nažalost nije prvi put. Talijanske sportske novinarke poput Dilette Leotte, Ilarie d’Amico i nekad Simone Venture, atraktivne žene koje ni na stadionima ni u sportskim emisijama ne skrivaju ženske atribute nikome ne pada napamet na takav način diskreditirati. Dapače, one su zvijezde koje rade u interesu nogometa. Nažalost, to u mome slučaju nije prvi put pa zaista izgleda da je najteže biti prorok u vlastitom selu. No to me neće obeshrabriti i uvijek ću se odazvati na ovakve izazove kad je u pitanju sport i humanitarna dimenzija', ističe.