Mile Kekin - novi singl 'Zbogom tjeskobo'

Točno godinu dana nakon objave albuma 'Kuća bez krova' Mile Kekina, Denis Mujadžić Denyken složio je mali podsjetnik što se sve događalo u tom periodu. Tako je nastao spot za pjesmu 'Zbogom tjeskobo', sedmi singl s Kekinovog solo albuma 'Kuća bez krova'

'Sve faze muzičarskog zanata, Denyken je fino prikazao u svega tri minute. Od prvog nespretnog pokušaja pisanja i pjevanja, preko proba do snimanja, pa konačno putovanja kombijem uzduž i poprijeko regije, intervjua, veselja pa do pijanki nakon dobre svirke. Napravio je feel good spot za pjesmu koja se uopće nije ni trebala naći na albumu jer mi previše stršala baš zbog te iritantne bezbrižnosti. Na kraju sam ju zavolio baš takvu neodoljivo djetinjastu i sad je 'Zbogom tjeskobo' jedan od vrhunaca svake svirke' – izjavio je povodom premijere Mile Kekin

'Videospot 'Zbogom tjeskobo' najavljuje glazbeni dokumentarac 'Kako je (g)rađena kuća bez krova' na kojem sam radio protekle tri godine. To je moj dnevnik snimanja, 'making of' tog albuma. Rad na ovom dokumentarnom filmu shvatio sam kao dobru priliku da cijeli proces nastanka jednog albuma na kojem radim kao glazbeni producent od samog početka do kraja približim 'žednom oku i uhu ', vjerujući u njegovu zanimljivost i vrijednost s namjerom da s puno detalja iza scene prikažem naporan proces nastanka ovog albuma realno i iskreno, donoseći sve uspone i padove (koji u pravilu uglavnom ostaju malo dostupni široj javnosti). Ovo je film ceste kao što je i sam album jedan Kekinov pokušaj sviranog filma kroz deset vrhunskih pjesama i na neki način nosi sa sobom ono što kao autor filma zovem 'emocionalna arheologija' prateći Miletov put od odrastanja u Njemačkoj i zagrebačkim Gajnicama do afirmacije kao vrhunskog kantautora! Film će biti gotov do konca godine i na najbolji način obilježava 30 godina moje umjetničke karijere' – rekao je Denyken.

Mile i njegov bend dio su line upa prvog dana 15. Pozitivnog koncerta koji se održava 22. studenog u Domu sportova. Te večeri pozornicu će podjeliti s Duboza Kolektivom, Rundekom i grupom Manntra.

