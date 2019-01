Milanka Opačić pokazala prekrasnu kćer: 'Ako netko kaže da je sve divno i krasno u odnosu majke i kćeri, laže'

Milanka Opačić progovorila je o svojoj najvećoj ljubavi, kćeri Lani, koja danas ima 18 godina, a o njihovom odnosu za In Magazin govorila je i sama Lana

Milanka Opačić majka je 18-godišnje Lane koju je, kao samohrana majka, posvojila kada je imala samo 3 godine.

'Puno smo toga pričali, tada kada se to dogodilo, ne baš mojom voljom, a niti Laninom. Nažalost to je tako u poslu političara, kada ste javna osoba, onda ne možete ništa ostaviti za sebe pa tako ni taj sam čin koji je ustvari bio moja nekakva najveća privatnost. Međutim, novinari su uistinu bili korektni u tom dijelu, zaštitili smo je, govorili smo o nekim stvarima koje kad danas pročita bit će joj apsolutno ok. Ja sam o tome progovorila prvenstveno zato što sam bila javna osoba', objasnila je Milanka pred kamerama IN magazina Nove TV.