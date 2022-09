Mijenjanje gume i popravljanje motora nisu joj bili strani: Kraljica Elizabeta u mladosti je radila kao automehaničarka i vozačica kamiona i hitne pomoći

Pokojna kraljica Elizabeta u životu nikada nije trebala sjesti za volan, no ona je to radila čim bi joj se ukazala prilika, a za volanom su je posljednji put snimili prošle godine. Omiljena britanska kraljica bila je velika zaljubljenica u automobile, a u vrijeme Drugog svjetskog rata završila je automehaničarski tečaj zbog čega su je mediji prozvali - 'princeza automehaničarka'

Kada je počeo 2. svjetski rat, kraljica Elizabeta II bila je još tinejdžerka i nosila je titulu princeze. Iako su mnogi, zbog sigurnosti kraljevske obitelji, od tadašnje kraljevskog para tražili da svoje kćeri Elizabetu i Margaret pošalje na sigurno u Kanadu, oni su to odbili.

'Djeca ne idu nigdje bez mene, ja neću napustiti zemlju bez kralja, a kralj nikada neće otići', izjavila je svojedobno Elizabetina majka. No budući da je Buckinghamska palača, tijekom rata bombardirana čak devet puta, djevojke su ipak sklonili van grada na sigurno, u obližnji dvorac Windsor. U vojsku se Elizabeta prijavila kada je imala tek 16 i to zahvaljujući Programu za registraciju mladih Ministarstva rada. Do danas je ostala jedina ženska članica kraljevske obitelji koja je služila u vojsci, a 1943. pojavila se i na naslovnici magazina Life koji se bavio ratnim problemima.