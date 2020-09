Mia Negovetić: Od slatkice i dječje zvijezde izrasla u zavodnicu

View this post on Instagram

[ ZAVIČAJU, TEBI ] Kad u jednoj županiji na okupu imate sjajne umjetnike kao što su @zigman_official, Elvis Stanić i @mia.negovetic, spojiti ih u jednom projektu pravi je izazov i nadahnuće. To smo i učinili snimanjem spota za županijsku svečanu pjesmu „Zavičaju, tebi“ koja promiče ljepote našega kraja i povijesne baštine, a to su svakako i posjedi naših Frankopana. Mladi kreativci koji potpisuju produkciju i režiju spota dolaze iz Kastva - @mateo_jurcic_videography / @lumiere_production_ tako da je baš sve autohtono, naše, županijsko! 🎥🎞❤️🎤 #frankopani #zavičajutebi #pgž #musicvideo #makingof #mianegovetic