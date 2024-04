Mia Negovetić kao Damiano iz Måneskina odnijela drugu pobjedu u 'TLZP'

Završila je osma epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojoj su kandidati novim transformacijama postavili letvicu na još veću razinu te pokazali raznolikost svojih talenata

Nabijenom energijom i provokativnim pogledom u ulozi Damiana Davida, frontmena grupe Måneskin, Mia Negovetić zapalila je atmosferu u studiju te na koncu emisije odnijela dugu pobjedu ove sezone.

'Svaki put kada te gledam i slušam pokušavam iz emisije u emisiju pronaći nešto novo, neku novu riječ, neku novu frazu i onda shvatim da se sve svodi na jedno - ti si fantastična! Ovo se zove imitacija u njezinom punom sjaju', oduševljeno je nakon nastupa komentirao Mario Roth. 'Bilo mi je odlično, dvaput sam imala priliku izvesti ovu pjesmu koja je sama po sebi luda, ali super je i poruka jer govori 'siamo fuori di testa, ma diversi da loro', odnosno 'van svake pameti smo, ali opet smo različiti', a to je ova ekipa i drago mi je da smo svi uživali u ovoj točki. Jako mi je drago što sam još jednom pobijedila jer mi svaka točka puno znači, a ovo je samo još dodatni poguranac', poručila je Mia nakon nastupa.

Show TLZP Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Luka Dubroja







+6 Show TLZP Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Luka Dubroja

Pjesnički šarm i umjetničku dušu Gorana Karana na pozornicu je donijela Antonija Šola izvodeći njegovu pjesmu 'Ostani'. 'Mislim da si obavila sve zadatke na nivou, ovo što su gospoda kolege rekli - vidi se jedan predani, kontinuirani rad. Skinula si mog imenjaka Gorana u motu i hodu. Svi znamo da on ima jedan vokal koji je među najvoluminoznijim, najradiofoničnijim vokalima naše estrade i tu si ti došla do jedne granice do kud si mogla doći i čestitam ti, bilo je prekrasno', istaknuo je Goran Navojec. Transformacija u pjevačicu Avu Max za Alena Bičevića nije bila lak zadatak jer ga je gljiva potpuno iznenadila dodijelivši mu za njega nepoznatu izvođačicu. No, to ga nije spriječilo da svojom transformacijom iznova oduševi žiri i publiku. „Toliko si već od prve emisije postavio sebi ljestvicu da smo mi već u prvoj emisiji vidjeli što ti možeš i što znaš, a sad to samo dokazuješ i potvrđuješ. Ulovio si pokrete, ritam, leži ti to i bio si žensko na momente – sve, jednostavno sve“, poručila je Minea.

Marija Kolb na jedan je dan postala Aki Rahimovski te izvela svevremensku pjesmu Parnog Valjka 'Sve još miriše na nju'. Pregršt emocija preplavilo je i Mariju i žiri, a u riječi je to pretočio Goran poručivši: 'Najupečatljiviji dio ovog nastupa je zaista to što je bio vrlo, vrlo emotivan, dirljiv i ti si briljantno gospodarila s tim. Makar sam ja osjetio da si imala neki emotivni okršaj sama sa sobom i to je predivno, to je prešlo rampu, kako mi to kažemo, i mislim da je dirnulo i nas i publiku, a nadamo se i gledatelje pred malim ekranima'. Zahtjevne vokalne probe urodile su plodom za Tomislava Marića ToMu koji se na pozornici pojavio kao Jacques Houdek i izveo pjesmu 'Na krilima ljubavi'. 'Znamo kako on dobro pjeva. Imam osjećaj da si ti meni ovdje bio u ovoj pjesmi bolji od Jacquesa. Ovdje zaista više ocjenjujem tvoj talent i pjevanje koje je izvrsno iz izvedbe u izvedbu i na tome ti ja čestitam', poručio je Enis. U žensku ulogu ponovno je ušao Faris Pinjo pojavivši se kao Raffaella Carra, talijanska pjevačica, plesačica, voditeljica i model. Izvedbom pjesme 'Fiesta' vratio je žiri u neka prošla vremena. 'Prvi moj susret s talijanskom izvođačicom bio je tamo negdje s 8 ili 9 mojih godina. Nedjeljno poslijepodne, tatini prijatelji su kartali, njih četvorica, a četiri mame gledaju televizor', prisjetio se Goran, dok je Minea dodala: 'Ja bih tebi dala nagradu za najzabavnijeg i najsimpatičnijeg lika ovog našeg showa. I ono što je najbitnije, ne ideš u karikaturu'.

Na samom kraju emisije Antonia Dora Pleško i Luciano Plazibat izveli su pravi spektakl za gledatelje i žiri - napravili su sudar titana i spojili dvije ere kraljice popa Madonne. Antonia je prvo izvela hit iz 1985. 'Into The Groove' i zapalila atmosferu u studiju, a zatim je u pratnji plesne skupine na scenu stupio Luciano s pjesmom 'Girl Gone Wild'. 'Od tebe Dora očekujem uvijek da si dobra, i ti kako si išla prva razmišljam jao što će on sad. I tako je izgledalo, kad se pojavio kao kraljica mislio sam evo, ode on u nešto drugo, ali kako je išlo ja sam samo razmišljao – Bože dragi nek' je i on dočekao svojih pet minuta. Ali ono stvarno, da se pronašao u toj pjesmi, u koreografiji i stvarno si imala sreću za zajednički nastup s njim. Ovo je meni bilo kao eurovizijski nastup!', objasnio je Enis kojega je više impresionirala Lucianova transformacija, dok je Mario imao drugačije mišljenje.