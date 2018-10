Mia Dimšić: Diljiva ispovijest o usponima i padovima

View this post on Instagram

..prije točno 3 godine izašao je moj prvi singl i cijelo ovo ludo putovanje je i službeno započelo! 😊 ..kao i obično, imam dva dežurna pitanja: 1. kako je moguće da je već prošlo toliko?? 2. kako je moguće da je prošlo tako malo?? 😂 ..sjećam se trenutka kad sam u neko sitno doba noći na ovaj datum otvorila svoje prve službene profile na društvenim mrežama. Tad se činilo nemoguće i nevjerojatno ono što mi je sad svakodnevica: da će ih posjećivati, pratiti i komentirati hrpa ljudi koje ne poznajem s najrazličitijih geografskih lokacija, svi s jednim ciljem: da upoznaju mene i moju glazbu! Ovo pišem prvenstveno sama sebi, da nikad to ne počnem uzimati zdravo za gotovo! Hvala vam svima, i koje sam u međuvremenu upoznala i koje nisam, na svakom komentaru (dobrom ili lošem), lajku, dolasku na koncert, kupnji pjesme ili albuma, prijedlogu... hvala što ste se radovali sa mnom u nekim nestvarno lijepim trenucima koje su se zaredale u ovoj glazbenoj priči! Hvala vam što mogu iskreno i bez opterećenja pisati i pjevati o stvarima koje osjećam jer znam da imam za koga! Samo zbog vas dane provodim u studiju, na putovanjima s bendom, na zanimljivim snimanjima i eventima s hrpom talentiranih suradnika.. morate znati koliko mi to znači! ❤ ..moja najveća želja danas je da tako ostane još puno godina i da zajedno prokomentiramo još puno novih pjesama i koncerata! Love u 💙💙💙