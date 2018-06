Melem za oči: Poznati ljepotani pohvalili se svojim definiranim torzima

Nisu samo poznate ljepotice ovih dana osvanule u oskudnim bikinijima koji malo toga ostavljaju mašti, već su se i pripadnici snažnijeg spola razodjenuli. U ljetnim izdanjima pokazali su svoja isklesana tijela koja će rijetko koju ženu ostaviti ravnodušnom

Iako ljeto još kalendarski nije stiglo, vrućine su itekako zavladale sjevernom polutkom, a to znači i da su se brojni poznati odlučili na godišnje odmore uz more i sunce. Brojni glumci, glazbenici i sportaši ovih dana preplavili su društvene mreže svojim istreniranim figurama koje posebno dolaze do izražaja u kupaćim kostimima.