Na prvo će putovanje već na jesen, no čiju će putovnicu imati dijete Meghan Markle i princa Harryja

Iako se njihovo dijete još nije ni rodilo, ne prestaju nagađanja oko prvih mjeseci djetetovog života koje bi, čini se, Meghan Markle i princ Harry s bebom trebali provesti u Africi. Putovanje iziskuje i mnoge stvari, između ostalih i putovnicu, koju bi trebali napraviti i za bebu, no nitko nije siguran hoće li osim britanske imati i američku

No, to je jasno. Beba Sussex, baš kao i svi ostali članovi kraljevske obitelji, treba putovnicu. Jedina osoba kojoj nije potrebna je kraljica Elizabeta II, koja jedina nema dokumente. S druge strane, sama Meghan Markle trenutno je u procesu dobijanja britanskog državljanstva, no dok to ne bude službeno, proći će nekoliko godina.

Isto tako, budući da je ona Amerikanka, i beba će po rođenju dobiti i njezino državljanstvo, te će zapravo imati dvojno državljanstvo i papire, budući da američki zakoni ne traže da se dijete američkog državljanina mora nužno roditi u Americi da bi steklo papire.