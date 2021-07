Matea Jelić i Toni Kanaet: Bili su ljubavni, ali i sparing partneri, a sada se oboje iz Tokija vraćaju s medaljama oko vrata

Najbolje vijesti danas su pristigle s tokijskih Olimpijskih igara, na kojima je naša Matea Jelić osvojila zlato, a Toni Kanaet broncu u tekvondou

'Uglavnom on mene razbije na sparinzima. Često me udari, pa se ja malo naljutim i krenem još jače, pa me on još više pogodi i onda sam gotova, ali na kraju sam dobro. Jedanput mi je i slomio nos.'