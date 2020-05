“Black Porsche” novi je, ujedno i posljednji singl Mary May kojim predstavlja koncertni album “Things You Can’t Put Your Finger On / Live” snimljen na nastupu održanom u zagrebačkoj 1. Gimnaziji krajem 2019. godine

Live album donosi proširenu verziju hvaljenog prvijenca "Things You Can`t Put Your Finger On" snimljenog uživo iz jednog pokušaja prenoseći energiju benda direktno u audio zapis. Prije pjesme “Black Porsche” Mary je izbacila singlove “Save Your Prayers” i “Grpwn Girl” koje je izvela s bendom u sastavu Luka Čapeta na gitari, Borko Rupena na bubnjevima, Marko Ferlan na kontrabasu i Marin Živković na saksofonu.