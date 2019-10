Marina Perazić: 'Treba imati povjerenja u život da nam nikad neće donijeti nešto za šta nismo spremni'

Grupa Denis&Denis svojom pojavnošću i glazbom obilježila je osamdeste. Zaštitni znak grupe, Marina Perazić otkrila je tko je grupi nadjenuo ime, kako je nastala pjesma 'Ja sam lažljiva', a izdvojila je i najznačajniji trenutak u njihovoj karijeri

Ispričala je kako je bend Denis&Denis uopće dobio ime.

'Davor me jednog dana iznenadio svojim odabirom imena s kojim nisam bila nimalo oduševljena. U to vrijeme čitao je science fiction časopis 'Sirius' pa je u jednoj od pripovjedaka pronašao ime kompanije koja se zvala 'Denis&Denis'. Bio je toliko oduševljen imenom da je već prije mog dolaska na probu, na kasetama sa demo trakama koje smo pripremili da šaljemo radio stanicama i eventualnim izdavačima, ispisao ime benda. S obzirom na to da je bio autor svih kompozicija, smatrala sam da je sasvim uredu da jednostavno i bez pogovora prihvatim njegov odabir. Kupio me tek kad je napravio logo u kojem se ime 'Denis&Denis' vrti u krug', izjavila je pjevačica.