Mamina slika i prilika: Sin Reese Witherspoon ima svoj glumački debi

Iako se prvo bacio u glazbene vode, 18-godišnji Deacon Phillippe, sin glumice Reese Witherspoon i njezina prvog supruga Ryana Philippea sada je odlučio zaplivati i glumačkim. Majka ne krije oduševljenje što će njezin mezimac krenuti njezinim stopama

U novoj, trećoj sezoni hit Netflixove serije 'Never have I ever' pojavljuju se nova glumačka lica, a među njima i mlađahni Deacon Philippe, sin popularne holivudske plavuše Reese Witherspoon.