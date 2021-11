Luka Vidović otkriva trikove koji su oduševili princa Alberta II od Monaka

Naš najpoznatiji mađioničar, Luka Vidović, vraća se pred zagrebačku publiku posljednji put ove godine

Jedinstvena je to prilika za sve ljubitelje magije upoznati se s trikovima koji su oduševili čak i princa Alberta II od Monaka.

Luka svaki svoj nastup pomno razrađuje do detalja, a ususret velikoj obljetnici svoje karijere i spektaklu Magic show za cijelu obitelj otkriva: 'Uzbuđen sam što ću ponovno stati na pozornicu Lude kuće. Kada pogledam unazad i prisjetim se početka karijere i gdje sam sada, mogu reći da mi je srce puno i da s ponosom želim predstaviti i obilježiti svojih 20 godina mađioničarskog rada. Velika cjeloživotna prijateljstva s Rene Bitorajcem i Brankom Đurićem Đurom me vežu upravo za Ludu kuću pa ću s oduševljenjem stati pred svoju publiku te im pokazati ono u čemu sam najbolji, a to je rad s djecom te uveseljavanje najmlađih. Veseli me i što će mnogi moji kolege glumci doći na moj jubilarni nastup.'