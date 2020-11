Lu Jakelić savršeno je skinula omiljenog pjevača, ali pobjedu joj je za dlaku odnio Marko Braić koji se potpuno uživio u ulogu članice žirija

Pobjedu u jedanaestoj emisiji zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' odnio je Marko Braić te je i dalje u vodstvu u ukupnom poretku natjecatelja. Marko je odabrao da deset tisuća kuna Nova TV uplati na račun udruge za promicanje mentalnog zdravlja - 'Svitanje'

Pobjedu mu je donijela transformacija u Indiru pri čemu je imitirao njezin nastup na Dori s pjesmom 'You Will Never Break My Heart' te je svojim izraženim energičnim nastupom oduševio žiri i kolege. 'Ovo je bilo spektakularno, ja sam uživala. Ja sam fan TLZP-a i ovim je stageom prodefiliralo jako puno Indira, ali ti si ih apsolutno sve nadmašio, možda čak i mene, nasmijao si me, uživala sam i ljubim te svim srcem', rekla je Indira Marku nakon nastupa.