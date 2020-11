Odličnom transformacijom i izvedbom pjesme 'Dance Monkey' Marina Orsag 'smjestila gljivi' i odnijela pobjedu u desetoj emisiji

Sa samo jednim bodom razlike od Lane Klingor Mihić pobjednica desete emisije showa 'Tvoje lice zvuči poznato' je Marina Orsag koja se transformirala u kantautoricu Tones and I, a deset tisuća kuna Nova TV će po njenom izboru uplatiti udruzi 'Nada' za terapijsko jahanje

'Bilo je teško pjevati visoke tonove, teže nego na probama, jer tada nije bilo ovog sala oko mene', rekla je Marina nakon nastupa. 'Gljiva je mislila da joj je smjestila, a zapravo je Marina smjestila gljivi', komentirao je njezin nastup Igor . 'Ti si to odradila toliko fantastično. Glumila si nekoga tko glumi nekog drugog, pa onda mijenjaš boju glasa, pa imaš koreografiju koju s takvom lakoćom i suverenošću donosiš pred nas. Nema nikoga pokraj tebe da se možeš šlepati uz koreografiju. Napravila si to s lakoćom', riječi su kojima se Goran osvrnuo na Marinin nastup.

Mario Valentić s gošćom iznenađenja, voditeljicom showa Majom Šuput, izveo je pjesmu 'Old Town Road'. On je uskočio u lik Lil Nas X-a, dok smo Maju Šuput gledali kao Billy Ray Cyrusa. 'Nastup je bio lijep, slikovit. Ja sam pritajeni ljubitelj countryja, volim taj stil i u mladosti sam ga slušao. Zvučalo je jako dobro', rekao je Igor. 'Pjevao si glasno i obilato, u jednom trenutku jako duboko, to nije lako ni profesionalnim pjevačima', komentirao je Goran.