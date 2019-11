Ljubavno – romantična komedija "Last Christmas"

Emila Clarke (Igra prijestolja), Henry Golding (Slatka mala tajna, Crazy Rich Asians) i Emma Thompson (dvostruka dobitnica Oscara) glume za Paul Feiga (Slatka mala tajna) u Last Christmasu, romantičnoj komediji inspiriranoj glazbom Georga Michaela. Emma ujedno potpisuje i scenarij u suradnji s Bryony Kimmingsom

.Kate (Clare) tumara Londonom dok njezine cipele zvone, kao iritantna posljedica spleta nesretnih okolnosti koje je dovode do posla vilenjaka u Božićnom dućanu koji je otvoren cijele godine. Tom (Golding) ulazi u Katein život i polako ruši sve njene barijere, dok se ona polako zaljubljuje u njega. Dok se London polagano sprema za najljepše godišnje doba i Božić, za njih dvoje ništa ne izgleda lagano. No ponekad se ljudi moraju prepustiti sudbini, poslušati svoje srce, i vidjeti gdje će ih to dovesti.

Last Christmas kao podlogu ima bezvremenske hitove legendarnog pjevača Georga Michaela (preko 115 milijuna prodanih albuma i nositelja 10 pozicija broj 1 top singlova), uključujući i pjesmu Last Christmas. U filmu ćemo moći po prvu puta ćuti i nikada objavljivane pjesme Georga.

Ova ljubavno – romantična komedija film stiže u kina 07.11.