Ljubavna priča koja je šokirala Hollywood: Kako je Julia Roberts 'pala' na neuglednog glazbenika

Country pjevač Lyle Lovett svojedobno je bio jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu i to ne zbog svoje glazbe, već zbog braka s Julijom Roberts . 67-godišnji glazbenik danas živi potpuno drugačijim životom, daleko od Hollywooda i znatiželjnih medija, uživajući u odgoju blizanaca.

Upravo zbog toga ne čudi to što je njegov intervju, koji je dao za britanski Telegraph, izazvao takav interes javnosti, osobito jer se dotakao upravo svog kratkog braka s holivudskom divom, a nije propustio otkriti ni svoj stav o politici i Donaldu Trumpu.

Par se upoznao na snimanju kultnog filma Roberta Altmana 'Igrač', a njihova romansa, potom i brak, šokirali su Hollywood. Vjenčali su se 1993. godine nakon samo tri tjedna veze i u to vrijeme nije postojala naslovnica nekog svjetskog tabloida koju nisu krasili.

Svo to vrijeme mediji nisu prestali nagađati o tome što je točno najtraženija glumica Hollywooda, u to doba proglašena najljepšom ženom svijeta, 'vidjela' u ovom 'neuglednom' glazbeniku. Lovett se danas rijetko osvrće na taj period svog života, no poznato je da je glavni krivac za raspad njihova braka, nakon samo dvije godine, bio pretrpan raspored obiju strana.