Ljubav na dvije fronte: Dok se jedna ponosno hvali trudnoćom, druga sanja obitelj s Blankinim bivšim

I dok se njegova ljubavnica Charlotte Van Looy hvali trudničkim danima i trbuhom koji raste, Valentine Besard, 20-godišnja partnerica belgijskog sportskog komentatora Rubena Van Guchta, sve se više izdvaja iz njegove sjene. Prijavila se na izbor za Miss Belgije za iduću godinu, čime je, kako kaže, napravila prvi ozbiljan korak prema snu koji ima još od djetinjstva, a s Van Guchtom - sanja obitelj
Od trenutka kada se s Rubenom Van Guchtom pojavila na crvenom tepihu dodjele nagrade Zlatna kopačka, Valentine Besard je pod povećalom javnosti. Njihova veza dodatno je iskomplicirana činjenicom da Ruben uskoro očekuje kćer s Charlotte Van Looy, s kojom čeka prvo zajedničko dijete, te da već ima sina Monda iz braka s našom bivšom atletičarkom Blankom Vlašić.
Valentine za HNL je priznala da je vijest o još jednoj bebi u početku bila šok i za nju i za Rubena. Unatoč složenoj obiteljskoj situaciji, par otvoreno razgovara o svojoj budućnosti. Iako je Van Gucht ranije govorio da nema želju za još djece, Valentine otkriva da je promijenio mišljenje.
Nada se...
'Kad sam rekla da jednog dana želim postati majka, zvučalo je kao da on želi obitelj sa mnom. To je prekrasna perspektiva, a vidjet ćemo kamo će nas život odvesti', rekla je Besard.
Trenutačno joj je fokus ipak na karijeri i natjecanju za Miss Belgije. Zanimljivo je da Van Gucht već godinama sjedi u žiriju tog izbora, no to Valentine ne doživljava kao prepreku. Naprotiv, kaže da joj je Ruben najveća podrška u novom izazovu i potpuno stoji iza njezine ambicije da ponese krunu.