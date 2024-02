Lijepa uspomena: Legendarni Jimmy Page prisjetio se koncerta u Zagrebu

Setlista je uključivala sljedeće pjesme: The Wanton Song, Bring It On Home (Willie Dixon cover), Heartbreaker, Ramble On, Walking Into Clarksdale, No Quarter, Going to California, Tangerine, The Maid Freed from the Gallows ([traditional] cover), Most High, Babe, I'm Gonna Leave You (Joan Baez cover), How Many More Times, In the Evening i Whole Lotta Love te Bis: Thank You i Rock and Roll. Dvojac se iste godine vratio ponovno u Dom sportova te je održao još jedan koncert i to 12.11. Da mu je nastup u Zagrebu ostao u posebnom sjećanju, Jimmy Page je pokazao 2019. godine kada se prisjetio tog koncerta porukom na svojoj Facebook stranici.