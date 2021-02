Lijepa gesta: Kamala Harris i suprug počastili zdravstvene djelatnike domaćim kolačićima

Američka potpredsjednica Kamala Harris i njezin suprug Doug Emhoff povodom Valentinova su napravili lijepu gestu, podijelivši dio svog vremena i kolačiće s medicinskim osobljem na prvoj liniji borbe protiv Covida

View this post on Instagram

'Dakle, moja najbolja prijateljica mi je dogovorila sastanak na slijepo i rekla mi je 'samo mi vjeruj, samo mi vjeruj'. Htjela je da jednostavno samo uđem u sve to i rekla mi da ga ne guglam', objasnila je Harris pa kroz smijeh priznala da je ipak to učinila, na što se i Emhoff nasmiješio i rekao: 'Oh, ovo je otkriće!'.

Emhoff je Harris zaprosio u ožujku 2014. godine, a vjenčali su se nakon nešto više od četiri mjeseca na sudu u Santa Barbari. Vjenčala ih je Kamalina sestra Maya.