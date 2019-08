Lideri domaće i regionalne scene elektroničke glazbe na ovogodišnjem Dimensions festivalu

Za manje od mjesec dana osmi po redu Dimensions festival i ujedno posljednji na tvrđavi Punta Christo, otvara svoja vrata velikim koncertom otvorenja u pulskoj Areni 28. kolovoza

Tamo će pravi spektakl prirediti Anderson .Paak and The Free Nationals , Jeff Mills i Tony Allen , Objekt i Hunne . Nakon toga, tisuće zaljubljenika u elektroničku glazbu seli se na tvrđavu Punta Christo po posljednji put uživati na nezaboravnim pozornicama poput Moata, Gardena, Voida, Ballrooma i Subdub Arene, od četvrtka, 29. kolovoza, do nedjelje, 1. rujna . S još jednim naprednim popisom izvođača, okrenutim budućnosti glazbe, Dimensions 2019. dovodi niz novih talenata koji će stajati uz bok vrhunskim svjetskim selektorima, pa su se tako zajedno našli Omar S, Nina Kraviz, Helena Hauff, DVS1, Call Super, Larry Heard, Zip i mnogi drugi.

Ballroom, najintimniju pozornicu festivala s kapacitetom od samo 100 ljudi u subotu će zauzeti domaća izdavačka kuća PDV sa svojim gostima, najprepoznatljivijim članovima underground scene već dugi niz godina, koji su redom vrhunski DJ-i, selektori, producenti, vlasnici labelova i zaljubljenici u glazbu. Na rasporedu će se tako naći Burek Crew (Mislav b2b Pytzek), Borut Cvajner, Mimi i DJ Labud iz Ekstrakta, Volster i Ivan Komlinović.

Na slikovitoj festivalskoj plaži za posljednju godinu Dimensionsa, okupljaju se izvođači koji donose glazbu sa svih krajeva svijeta. Awesome Tapes From Africa, Okapi, Hunee i Dan Shake te mnogi drugi. Također, na pozornici uz more publiku će ove godine u subotu rasplesati i domaći The Fogsellers, šibenski electro-fusion band koji je u listopadu 2017. godine izdao svoj album prvijenac 'Smooth Simplicity' za sve moćniju splitsku etiketu Street Pulse, pod čijim okriljem osvajaju cijelu Hrvatsku i regiju. Već dvije godine zaredom počašćeni su nominacijama za najbolji hrvatski elektronski bend. Isti dan na Beach stage dolaze i Jan Kinčl & Regis Kattie, jedno od najzapaženijih imena domaće elektroničke scene, deep house/jazz live dvojac koji iza sebe ima hvaljeni vinilni album prvijenac 'In Plain Sight' (PDV) i odlično digitalno EP izdanje 'Two Sides of Blue Funk'. DJ i producent Ilija Rudman, poznat po svojim eklektičnim setovima, s više od 70 izdanja diljem svijeta i vlastitom izdavačkom kućom Imogen Recordings u nedjelju će također rasplesati publiku uz more, u društvu Dam Funka, Children of Zeus i Nu Guinea.