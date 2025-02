Lepa Brena o stanju nakon loma noge u Zagrebu: 'Često mislim da bi mi bilo lakše da sam muškarac'

Lepa Brena je opisala da je snimatelj 'pokosio po nogama' u trenutku kada ih je pomaknula udesno. Da ih je, kaže, pomaknula ulijevo, ništa se ne bi dogodilo. U sekundi jeosjetila strašnu bol i odmah je znala da je noga slomljena . No znala je da neće prekinuti koncert, 'nego ga izdržati i izvući iz sebe posljednji atom snage'.

Čekajući da je lift podigne pred tisuće obožavatelja u Areni, noga joj je počela oticati . No njoj je u prvom planu bilo nastavak spektakla uz baladu 'Pazi kome zavidiš'. Pjevačica je objasnila da 'kad iziđeš na scenu, adrenalin ti preplavi tijelo i ništa više ne boli' te dodala kako joj je 'glazba najbolji lijek protiv bolova cijeli život'.

Nadljudska bol

Instinktivno je prebacila težinu na zdravu nogu. Da je bila bosa, ne bi mogla stajati, ali nekako je, kazala je, uspjela jer je bila u štiklama. Ekipa ispod pozornice ju je nosila, presvlačila i vraćala gore. Pitali su je hoće li izdržati, a ona im je samo ponavljala: 'Idemo dalje! Ako padnem, padnem, ali nema natrag'.

Morala je odgoditi dva sljedeća koncerta i kaže da je to bila nadljudska bol te da samo onaj tko se polomio zna kako to boli. Kada je koncert završio, više nije mogla stajati, vozili su je u invalidskim kolicima. Pitala je samo kako je snimatelj jer je znala da nije njegova krivica, jer su to nepredvidive situacije. Iz Arene je otišla u zagrebačku bolnicu a slomljeni gležanj su joj operirali idućeg jutra.