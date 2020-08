Legendarni album Metallice objavljen prije 29 godina ušao na Billboard

'Black Album' metal velikana Metallica objavljen 1991. godine jedan je od onih albuma koji mnogi fanovi ovog benda osporavaju, no usprkos svemu njegovo je naslijeđe neosporno

Album je objavljen 12. kolovoza 1991. za diskografsku kuću Elektra, a s njega su skinute legendarne stvari poput 'Enter Sandman', 'The Unforgiven', 'Wherever I May Roam', 'My Friend of Misery' ili 'Nothing Else Matters'.

Čak 29 godina od objavljivanja 'Black Albuma' oko kojeg se i danas lome koplja fanove Metallice, zanimljivo je kako je album ponovno uletio na Billoboard 200 zahvaljujući prodaji oko 6 tisuća primjeraka prošlog tjedna uključujući i prodaju putem streaming servisa.