Lana Jurčević poručila fanovima: 'Za ovo što ja radim treba imati želudac'

Smiješna sam si tu 😂. Ali volim kasnije na fotkama s koncerta vidjeti koliko sam happy kad pjevam. Moja hrana za dušu. Sreća da sam na vrijeme shvatila koji je moj ‘poziv’. Nadam se da ste i vi ili da se bar na tom putu... ja znam da svatko nije za ovo što ja radim, treba imati s druge strane i muda i želuca 😂 Zato za papire, evidencije i brojeve NISAM 😇 Sigurno hrpa vas ovdje je 💪🏼