Kylie Jenner šest tjedana nakon rođenja sina Wolfa progovorila o onome o čemu većina mama šuti

Prošlo je šest tjedana otkako je najbogatija, ali i najmlađa članica obitelji Kardashian-Jenner, Kylie Jenner rodila svoje drugo dijete, a sada se polako vraća u staru formu

Kako je otkrila na svojem Instagram Storyju, otkako je rodila Wolfa Webstera prije šest tjedana, Kylie Jenner priznala je kako prolazi kroz puno teže razdoblje nego što je to bio slučaj kada je rodila stariju kći Stormi.

'Nisam se željela vratiti svom životu bez da kažem što mi se dogodilo, bilo mi je teško i zato sam željela to reći javno. Morate znati da je u redu ne osjećati se dobro. Jednom kada sam to shvatila, postalo je lakše. Radila sam pritisak samoj sebi, no onda sam se počela podsjećati da sam rodila divnog, zdravog dječaka i da moram prestati raditi si taj pritisak da moram biti dobro odmah nakon poroda, ne toliko fizički, koliko psihički.'

Kylie Jenner i njezin partner Travis Scott nakon kćerkice Stormi, dobili su sina Wolfa, koji je rođen 02. veljače 2022. godine.