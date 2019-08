'Kuća male zvijezde' stiže na Sarajevo film festival

Nakon dvije i pol godine stvaranja dokumentarni film o životnom buđenju Bosanke Nudžejme Softić prikazuje se 21. kolovoza na ovogodišnjem, 25. po redu, Sarajevo Film Festivalu. Dokumentaristički prvijenac redateljice Slađane Lučić gledatelje će dirnuti i potaknuti da promisle o vlastitom životu

U filmu „Kuća Male Zvijezde“ pratimo Nudžejmin put od spoznaje da je već mnogo učinila za sebe jer je odlučila promijeniti život koji je živjela do postizanja nekih velikih osobnih ciljeva. Vodi nas kroz njene sportske pothvate, uspješne i manje uspješne utrke, uspjehe i neuspjehe, suočavanja sa strahovima, podržavajućom, ali i okolinom vrlo grubom na riječima, vrlo krutom i neprijateljskom. Doznajemo i neke potresne i dirljive detalje iz njenog djetinjstva.

Uvodi nas u život žene s hidžabom koja je odlučila živjeti baš sve ono što želi jer može, jer je vrijedna toga, jer si duguje sreću. Do kraja filma Nudžejma, čije ime znači Mala Zvijezda, gradi „kuću“ - kuću ljudi spremnih raditi na sebi i postati sretniji. Osim toga, Nudžejma završava i utrku triatlon Ironman 70.3 te tako postaje jedna od rijetkih pokrivenih žena koja ju je završila.

„Kuća Male Zvijezde“ nastajala je nešto više od dvije i pol godine i okupila je filmsku ekipu koja je s Nudžejmom rasla i živjela njene pobjede i poraze.

„Bio je to uzbudljiv i u isto vrijeme težak proces jer je ovo moj prvi dokumentarni film. Uzbudljiv, jer mogu pratiti priču i izraziti se na drugačiji način nego u novinarstvu; težak, jer smo u projekt morali krenuti odmah, budući da se Nudžejma već pripremala za prvi half Ironman triatlon. Odustajanje nikada nije bilo opcija i to je zajedničko cijeloj ekipi koja je radila na ovom filmu. Radeći ovaj film doživjeli smo međusobno prepoznavanje, povezala nas je zajednička želja da ova priča nađe svoj put do gledatelja i to nas je održalo skupa“, rekla je Slađana Lučić.