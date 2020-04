Kristen Bell prisjetila se kako su joj na početku karijere govorili da nije dovoljno lijepa

Svaki početak je težak, pogotovo ako vam govore da niste dovoljno lijepi, no ni dovoljno posebni. Samo pitajte 39-godišnju glumicu Kristen Bell

'Sjećam se da su mi na početku govorili kako nisam dovoljno lijepa za ulogu lijepe djevojke, niti dovoljno posebna za ulogu čudne djevojke. Ja sam ih na to pitala znači li to da se ne mogu baviti glumom', rekla je Kristen Bell.

No, vremena se ipak polako mijenjaju. Čak je i Hollywood dio promjena nabolje.

'Imam osjećaj da kako godine prolaze stvari više nisu iste. Sad postoje prekrasne priče koje možete ispričati koje imaju kompleksne uloge koje ne moraju biti samo jedna stvar', zaključila je Kristen Bell.

Novi oblici na koje mediji zabavljaju svoju publiku pruža razne prilike za veći broj zabavljača u većem broju uloga.

'Ovo više nisu osamdesete kad morate imati popularnu djevojku i čudnu djevojku koja će osvojiti dečka. To se više ne događa i za to sam zahvalna. Otvorene su nam nove mogućnosti. Sad svatko može glumiti, a to je najbolji dio svega', rekla je glumica.