Ne znamo koji je ljepši: Slavna plavuša isfurala tri odlična kaputa koje bismo rado i sami nosili

Investiranje u kvalitetan kaput oduvijek je bio pametan potez. Isto će vam reći bilo koji modni stručnjak, a to vrlo dobro zna i glumica Kristen Bell koju trenutno možemo gledati u Netflixovoj seriji 'The Good Place'. Slavna plavuša u istom je danu isfurala tri odlična kaputa koja bismo drage volje i sami nosili

Glumica Kristen Bell rijetko se nalazi na našoj listi slavnih dama čiji stil hvalimo, no činjenica je da je ova holivudska plavuša uvijek odlično odjevena, a nedavno nas je oduševila s tri elegantna stajlinga s naglaskom na kapute koje bismo rado vidjeli u svom ormaru.

Slavna glumica u New Yorku promovira drugi nastavak animiranog filma 'Frozen' u kojem je glas posudila Anni, a paparazzi su je na ulicama Velike jabuke pratili u stopu, uslikavši je u tri modna izdanja.

Treći, ali ne i najmanje dojmljiv kaput u kojem je Kristen Bell prošetala ulicama New Yorka je svjetlucavi kaput na vezanje u struku u boji crvenog vina s potpisom brenda Rochas, čiji potpis nose i glumičine čizme na petu u istoj nijansi. Osim velikim sunčanim naočalama, glumica je stajling upotpunila trendi narančastom torbicom s potpisom brenda By Far za kojom luduju trendseterice diljem svijeta.