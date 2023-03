Krenula je nova sezona showa 'Zvijezde pjevaju'; led su uspješno probile Lucija Šerbedžija i Ivana Mazurkijević

Krenula je 12. sezona 'Zvijezde pjevaju', popularnog glazbenog showa koji se prikazuje na HRT-u

Emisija je započela pjesmom Neka mi ne svane (P. Grašo - V. Žagar/ P. Grašo / M. Mudrinić / M. Lipovšek) koju su izveli članovi stručnog žirija Danijela Martinović, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

Čast da otvore ovogodišnju sezonu dobile su Lucija Šerbedžija i mentorica Ivanka Mazurkijević.

Pjesma 'Why Did Yo Do It' svidjela se Danijeli Martinović.

'Svidjela mi se vaša izvedba, osjeti se da je to prvi korak i sad idemo dalje', rekla je Danijela.

Od žirija su dobile ocjene 5, 6 i 5.

Evo kojih se osam parova se natječe: