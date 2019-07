Kreativni tornado na Tvrđavi sv. Mihovila!

Ove srijede, 24. srpnja, pozornicom Tvrđave sv. Mihovila protutnjat će kreativni tornado! Jacob Collier, glazbeni genij nove generacije u Šibenik stiže nekoliko dana nakon objave novog albuma iz ciklusa Djesse.

Dok je prvim albumom ciklusa predstavio raskošne orkestralne skladbe, Collier je na nedavno objavljenom albumu Djesse Vol. 2 napravio zaokret prema akustičnim i a capella skladbama intimnijeg karaktera. Album je promovirao maestralnom obradom klasika Moon River. Da bi stvorio savršenu harmonijsku pozadinu svoj je glas snimio nekoliko tisuća puta, a u pjevanim dionicama pridružilo mu se čak 144 glazbenika, među kojima i Quincy Jones, Herbie Hancock te Chris Martin.

Fuzija glazbenih stilova i slaganje netipičnih harmonija ono je što Colliera čini drugačijim i posebnim, uz činjenicu da pjesme piše, aranžira i producira većinom u svom kućnom studiju. Upravo je iz njegove sobe krenulo osvajanje You Tube-a 2016. godine, i to objavom albuma In My Room kojim se mladi Britanac predstavio svijetu. Njegov je talent potvrđen već godinu dana nakon, kada je za aranžmane pjesama osvojio dva Grammyja. Da se radi o posebnom glazbeniku prepoznao je i Quincy Jones koji ga je uzeo za svog štićenika i s njim nastavlja raditi na novim izdanjima. U nastupima uživo Collier je sklon improvizacijama, a skladbama pridružuje i glasove publike, stoga će biti zanimljivo vidjeti šibensku publiku u ulozi glazbenog instrumenta.

Ulaznice po cijeni od 210 kuna dostupne su na prodajnim mjestima šibenskih tvrđava: na blagajnama tvrđava sv. Mihovila i Barone, u City Pointu (ulica Don Krste Stošića 1, Šibenik), te online u sustavima Eventim i Croatia Tickets. Korisnici Mastercard® i Maestro® kartica ostvaruju popust od 10% pri kupnji na svim prodajnim mjestima.

Tvrđava kulture članovima Kluba prijatelja osigurala je popust od 10% pri kupnji ulaznica u City Pointu (individualne članove na kupnju jedne, a nositelje obiteljske članske iskaznice na dvije ulaznice), dok na istom mjestu korisnici kartica Addiko banke ostvaruju popust od 5% pri kupnji ulaznica.