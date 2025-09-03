DILERICA ZA SLAVNE

'Kraljica ketamina' priznala krivnju za smrt Matthewa Perryja: Prijeti joj 65 godina zatvora

L.M.B. / Hina

03.09.2025 u 21:16

Matthew Perry
Matthew Perry Izvor: Profimedia / Autor: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Dilerica droge u Los Angelesu poznata kao 'Kraljica ketamina' priznala je u srijedu da je nabavila taj snažan anestetik za glumca Matthewa Perryja, zvijezdu iz 'Prijatelja', od kojeg je umro

Jasveen Sangha (42), koja je priznala da je trgovala ilegalnim narkoticima u Sjevernom Hollywoodu, priznala je krivnju po pet točaka optužnice za smrt Matthewa Perryja od predoziranja 2023.

Prijeti joj 65 godina zatvora

Sangha, koja ima američko i britansko državljanstvo, mogla bi dobiti do 65 godina zatvora. Izricanje kazne očekuje se 10. prosinca.

Ona je posljednja od petero osumnjičenika u tom slučaju koja je priznala krivnju radije nego da ide na suđenje.

Matthew Perry
Matthew Perry Izvor: Profimedia / Autor: Sara Cozolino Collection / Everett / Profimedia

Dvojica liječnika, Perryjev osobni asistent i još jedan čovjek koji je priznao da je bio posrednik u prodaji ketamina glumcu, također čekaju izricanje kazne.

Perry je, po liječnicima, umro od akutnih učinaka ketamina, što je u kombinaciji s drugim čimbenicima dovelo do toga da je izgubio svijest i utopio se u kadi 28. listopada 2023. Imao je 54 godine.

Perry je bio teški ovisnik o alkoholu i opiodima dugo godina, pa i na vrhuncu slave kada je glumio šarmantnog Chandlera Binga u popularnoj NBC-jevoj televizijskoj komediji 'Prijatelji'.

tportal
