Kraljevski stručnjaci tvrde da je Meghan vrlo rano uzrujala ljude, a komentirali su i intervju s Oprah: 'Takve bi se stvari trebale dogoditi u privatnosti kauča kod psihijatra'

Komentatori britanskih kraljevskih prilika tvrde da je Meghan Markle počela uznemiravati ljude već od samih početaka dolaska u 'The Firm'. Govoreći u eksplozivnom ITV-ovom dokumentarcu 'Harry and William: What Went Wrong', emitiranom u nedjelju, nekoliko je kraljevskih promatrača otkrilo da je vojvotkinja od Sussexa kritizirana od samih početaka

Kraljevska autorica i novinarka Penny Junor tvrdi da je Meghan od samog početka kad je kraljevskoj obitelji predstavljena kao partnerica princa Harryja, mnoge uznemirila. Robert Lacey, autor knjige 'Battle of Brothers', od jednog je izvora doznao da je američka glumica od početka imala 'agendu' (popis slučajeva o kojima se raspravlja na službenom sastanku, op.a.).

'Netko blizak Williamu rekao mi je da je William već u ranoj fazi osjećao da Meghan ima agendu', rekao je Lacey u programu ITV-a. Junor, koja godinama prati nevolje kraljevske obitelji, kaže da je vrlo rano čula za vrlo ružne priče o tome kako Meghan uzrujava ljude. 'Nije bila toliko šarmantna kao što se činila', rekla je Junor pa nastavila kritizirati način na koji su Sussexi objavili svoj razdor s kraljevskom obitelji tijekom eksplozivnog intervjua s Oprah Winfrey emitiranom u ožujku. 'Pristup Harryja i Meghan nije samo kalifornijski, već i na showbiz način slavnih osoba. Naša kraljevska obitelj nisu slavne osobe. Oni su radni članovi javne ustanove. Bila sam zgrožena intervjuom s Oprah. To nisu izjave koje treba servirati javnosti. Ovakve bi se stvari trebale dogoditi u privatnosti kauča kod psihijatra', rekla je Junor.