Krah još jednog holivudskog braka: Zvijezda serije 'This Is Us' razvodi se od supruge nakon dvije godine

Glumac Justin Hartley i njegova supruga Chrishell Stause razvode se nakon dvije godine braka, otkrio je People, a razlog njihova razlaza navodno je to što je Stause željela proširiti obitelj, dok Hartley nije bio spreman na taj korak

Holivudski par odlučio je okončati svoj brak nakon samo dvije godine, i to zbog nepomirljivih razlika. People je došao do papira za podnošenje razvoda koji je glumac zatražio 8. srpnja. Iako su već tada odlučili otići svatko svojim putem zvijezda popularne serije 'This Is Us' i lijepa Chrishell pojavili su se zajedno na dodjeli Emmyja u rujnu, a potom i na još jednom događanju u listopadu.