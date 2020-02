Kate Middleton otvorila dušu i prvi put progovorila o trudnoći, porodima i onim poziranjima na stepenicama s bebom u rukama

Kate Middleton nakon svoja tri poroda spremno je svaki put pozirala na stepenicama ispred Lindo Winga bolnice St. Mary, pokazavši svijetu svoja dva nasljednika i nasljednicu. U tim prigodama lijepa vojvotkinja bila je dotjerana i nasmiješena, a sad je prvi put otvoreno progovorila o tom iskustvu kao i samoj trudnoći i porodima

Kate Middleton je prvog sina, princa Georgea rodila 22. srpnja 2013, a princezu Charlotte 2. svibnja 2015. dok je na svijet stigao drugi sin, princ Louis 23. travnja 2018. Svega nekoliko sati nakon rođenja svakog svog djeteta, pozirala je fotoreporterima ispred rodilišta, a sad je prvi put priznala kako se osjećala. U intervjuu koji je dala za podcast 'Happy Mum, Happy Baby' autorice Giovanne Fletcher vojvotkinja je rekla da je taj trenutak bio prilično zastrašujući. 'Da, neću vam lagati bilo je pomalo zastrašujuće', rekla je Kate prisjećajući se svog prvog izlaska iz rodilišta pred novinare, nakon što je 2013. rodila princa Georgea, svoje prvo dijete.

'Svi su mi pružali podršku, a i ja i William smo bili svjesni toga da je to nešto oko čega su svi uzbuđeni, a znate mi smo duboko zahvalni zbog podrške koju nam je javnost iskazala, kao i činjenice da možemo podijeliti svoju sreću i zahvalnost s njima. Osjećala sam da je to zaista nešto važno. No u isto vrijeme tu je tek rođena beba i neiskusni roditelji i neizvjesnost koju to nosi, tako da sam bila prepuna zbrkanih osjećaja', iskreno je priznala Kate.

Vojvotkinja trenutačno promovira inicijativu '5 Big Questions on the Under Fives', čiji je fokus na razvoju djeteta u prvih pet godina, a prisjetila se i trenutka kad je Georgea prvi put držala u naručju. 'Nevjerojatno, nevjerojatno. Pitaš se kako je ljudsko tijelo sposobno na to. A on je bio tako sladak i bila sam presretna što sam rodila sretnog, zdravog dječačića', rekla je Kate otkrivši i da William i ona nisu znali spol djeteta do samog rođenja. 'Sve kao da se događalo kao u nekoj izmaglici. Ostala sam preko noći u bolnici, a sjećam se da je to bio jedan od najtoplijih dana i noći u godini i to s olujom, tako da se nisam baš naspavala, ali George jest, što je bilo odlično. Jedva sam čekala da odem kući jer me boravak u bolnici podsjećao na dane koje sam provela u njoj zbog akutnih jutarnjih mučnina u trudnoći, tako da sam jedva čekala da izađem. Očajnički sam željela otići kući i vratiti se uobičajenom životu', rekla je vojvotkinja.

Autorica ju je upitala i za trenutak kad je William namještao autosjedalicu u automobilu nakon izlaska iz rodilišta, no Kate je otkrila da to nije baš teklo glatko kao što je izgledalo na van. 'Pitali smo se što trebamo napraviti, kako to radi. Pokušali smo kod kuće vježbati s lutkom, ali nikad ne ispadne onako kako planirate, a još gore je kad znate da su sve oči uprte u vas, ali eto uspio je na kraju'. Priznala je i da je podcijenila koliko će im se životi promijeniti nakon rođenja djeteta. 'To se posebno vidi s prvim djetetom, misliš u početku da će se sve vratiti na staro. No ja sam potpuno podcijenila koliko će to utjecati na naše živote i koliko će oni od tog trenutka biti promijenjeni, no sve dok ne dobiješ dijete to ne shvaćaš. Nikakvo planiranje i pripreme te ne mogu pripremiti za taj trenutak'. Rekla je da im je trebalo vremena da se priviknu na novu situaciju, no u tome i jest ljepota dolaska novorođenčeta, smatra ona.

Zbog jakih jutarnjih mučnina koje je imala u sve tri trudnoće naučila je, kaže, sve o HypnoBirthingu, posebnoj metodi pripreme za porođaj. Priprema trudnice kako roditi što je moguće mirnije, sigurnije i nježnije i podučava umjetnosti korištenja prirodnih instinkta rađanja. 'Imala sam jake jutarnje mučnine, tako da nisam bila najsretnija trudnica. Bilo je grozno. Stvarno sam bila bolesna, nisam mogla ni jesti, no nekom srećom moje tijelo je uspjelo iz organizma uzeti sve ono dobro da bi se mogao stvoriti novi život, što je zapravo fascinantno. Tad sam shvatila kolika je moć uma nad tijelom jer trebala sam pokušati sve što bi moglo biti od pomoći da to prevladavam', kaže Kate.