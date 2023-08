Kate Middleton dobila neočekivanu odbijenicu slavne pjevačice

Kate Middleton zasigurno nema puno iskustvo s odbijenicama za druženje, no njen poziv da dođe na šalicu čaja bez imalo zadrške odbila je od Dolly Parton koja je, čini se, imala 'pametnijeg posla'...

'Ovaj put čak sam dobila pozivnicu da svratim na čaj s Kate, ali ni za to nisam imala vremena. Mislim da je vrlo lijepo i simpatično što me pozvala i rado bih se odazvala u nekoj bližoj budućnosti. No, ona neće promovirati moj novi album pa sam morala odbiti!', rekla je u svom šaljivom stilu Dolly Parton za BBC Radio 2.

Princeza od Walesa tako je dobila odbijenicu kojoj se nije nadala, a čini se i kako će za susret sa slavnom pjevačicom morati imati nešto više strpljenja.