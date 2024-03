Kate i William namjeravaju stati na kraj nagađanjima - može li ih ovaj potez spasiti?

Budući da princeza zapravo i nije viđena otkako je 16. siječnja bila podvrgnuta operaciji abdomena, sve to dovelo je do pravog kaosa kojeg su izazvala nagađanja o njezinom nepoznatom zdravstvenom stanju.

Riječ je o paparazzo fotografiji na kojoj William i Kate automobilom napuštaju dvorac Windsor, no ne samo da se ne vidi njezino lice, budući da gleda kroz prozor, već je i zid na fotografiji različit, zbog čega su krenula nagađanja o još jednoj prevari.

Iako oko svega nije donesena čvrsta odluka, niti je palača takvo što potvrdila, pretpostavlja se da će na taj način pokušati smiriti histeriju koja je nastala oko Kateina zdravlja.

'Oni će htjeti biti jasniji i otvoreniji, no učinit će to tek kada se budu osjećali spremni. To će biti njezina odluka. Neće ih se požurivati', ustvrdio je prijatelj blizak paru.