Kao da su sami na svijetu: Slavna holivudska glumica s 19 godina mlađim dečkom uživa na Mallorci

Tijekom romantičnog vikenda na Mallorci, gdje je 60-godišnja holivudska glumica Sharon Stone uživala u društvu svog 19 godina mlađeg dečka Angela Boffe, zaljubljenom paru nisu smetali niti dosadni paparazzi koji su ih pratili u stopu. Čak i dok su izmjenjivali nježnosti na plaži, nisu se obazirali na fotografe. Par je prvi put viđen još u siječnju, no tek do sada nije željela potvrditi svoju vezu, a to je učinila na najbolji mogući način - objavom zajedničke fotografije na svom Instagram profilu, uz koju je napisala 'Vikend u raju'.