Gostujući u podcastu Hollywood Raw, bivši tjelohranitelj slavnih osoba Steve Stanulis otkrio je da je slavni reper i poduzetnik Kanye West bio njegov najmanje drag klijent

'Želio je da u šetnji gradskim ulicama budem deset koraka iza njega. Potpuno je očito, u slučaju da netko priđe i pokuša nešto učiniti, to bi se i dogodilo dok ja uspijem dotrčati i spriječiti to', naveo je jedan od neobičnih zahtjeva slavnog repera.

Koliko će biti zahtjevan klijent, West je pokazao već prvog dana.

'Prvi dan našega upoznavanja bio je Tjedan mode. Trebali smo se naći u njegovom studiju, a kad sam došao tamo ušli smo u dizalo i on me pitao 'zašto ne pritisnem tipku kata na koji idemo'. Objasnio sam mu da ne znam na koji kat idemo jer mi je prvi dan, a on je počeo bjesniti. 'Znači, nisi unaprijed provjerio kamo bih trebao krenuti?', pitao me, a kad je nakon mog negativnog odgovora počeo dalje bjesniti i lupetati, reako sam mu: 'Čuj brate, ovo možemo riješiti na tri načina. Prvi je da mi kažeš koju tipku da pritisnem pa ću znati. Drugi način je da ti stisneš tu tipku, a ja ću vidjeti i drugi put znati. Treće je da sjedimo ovdje cijeli dan, ti mi pričaš koliko je važno tvoje vrijeme, a nikud se ne maknemo', prepričao je svoju prvu interakciju s Westom Stanulis i dodao kako se reper odlučio za prvi način.

No bivši tjelohranitelj slavnih ima još neobičnih priča vezanih uz svog najomraženijeg klijenta i njegovu slavnu suprugu Kim Kardashian.

'Mislim da nema šanse da paparazzi nisu bili pozivani unaprijed. Nema šanse da svaki put kad nekamo odlaze, svi ti ljudi znaju za to. Definitvno ih je netko unaprijed pozivao, ali to je samo moje mišljenje. Koliko slučajno može biti da gdje god da smo, oni su uvijek tu? Ili su zapravo puno bolji nego što ja mislim da jesu?', pita se tjelohranitelj Stanulis.

Na listi njegovih klijenata našli su se i Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz i Tobey Maguire, ali Kanye mu je definitivno bio najgori i najteži klijent.