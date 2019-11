Kakvu je poruku Selena Gomez ovime htjela poslati: Napravila istu tetovažu kakvu nosi njezin bivši, Justin Bieber

Osim što mu je posvetila posljednje pjesmu 'Lose you to love me', u kojoj opjevava svoju staru propalu ljubav s Justinom Bieberom, Selena Gomez nekadašnjem je partneru sada možda ipak dala do znanja da još uvijek nije na čisto sa svojim osjećajima

Pjevačica i glumica Selena Gomez objavila je na svom Instagram profilu nekoliko fotografija na kojima je pokazala kako su tekle pripreme za njezin live nastup na ovogodišnjoj dodjeli američkih glazbenih nagrada u Los Angelesu. Među fotografijama se našla i jedna na kojoj ponosno pokazuje svoju novu tetovažu na bedru, tik uz rub donjeg dublja. Selena je naime istetovirala motiv sklopljenih ruku u molitvi oko kojih je isprepletena krunica, simbol kršćanstva. Iako nikada nije krila da je pobožna, da vjeruje u Boga, ovakav potez mnoge je iznenadio iz samo jednog razloga.

Identičnu tetovažu prije nekoliko je godina dao napraviti njezin bivši dečko, Justin Bieber. Kanadski pjevači isti motiv ima na lijevoj nozi, bliže gležnju, a to nije jedina tetovaža kojom ukazuje na važnost vjere u svom životu. Bieber je u posljednjih nekoliko godina većinu svog tijela prekrio crtežima, od kojih su mnogi kršćanski motivi.

Naravno, mnogi se sada pitaju što je Selena htjela poručiti ovom tetovažom i šalje li time jasnu poruku svom bivšem da ga još nije preboljela. Prije nešto više od mjesec dana, 27-godišnja Gomez izdala novu pjesmu 'Lose You To Love Me' kojom je imala potrebu reći da više nije ovisna od Justinovoj ljubavi. Rekla je tada kako je sada napokon zaista sretna jer više nije u stanju u kakvom je bila kada je 2014. napisala pjesmu 'The Heart Wants What It Wants', u kojoj je opisala kako je ovisna o Bieberu, dok je pjesmom 'Lose You To Love Me' zapravo svima dala do znanja kako je napokon slobodna od njega i njegove ljubavi.

'Odlično se osjećam, a ovo je i savršen trenutak za puštanje ovih pjesama, jer da sam ih pustila prije dvije godine, niti jedna moja riječ ne bi imala jačinu. To što sam napravila odmak i doista proživjela sve osjećaje kroz koje sam prošla, dovelo me do toga da sam zahvalna što sada svi mogu to čuti. S druge strane sve je i pomalo čudno, jer sam tu pjesmu napisala prije godinu dana, a danas se osjećam sasvim drugačije od trenutka kada sam ju pisala...Još mi više znači jer znam dobro gdje sam bila tada i kako sam se osjećala', objasnila je između ostalog.