Kakvi pehisti: Ovi su glumci izgubili svoje zlatne kipiće Oscara

Trofej zlatnog kipića za sve ljude glumačkog svijeta najveća je potvrda uspjeha koju su mogli dobit. Zbog toga je dodjela Oscara definitivno jedna od najvažnijih večeri u životu svakog nominiranog kandidata. Ipak postoje oni koji su ga osvojili, ai isto tako još brže i izgubili

Jeff Bridges Oscara je osvojio 2010. ulogom alkoholičara u filmu 'Crazi Heart'. Bila je to posebna nagrada jer je nakon mnogo nominacija napokon otišao kući s ovom zlatnom statuom. No, godinu dana nakon, svog Oscara više nije mogao pronaći. 'Nagrada je bila na nekoliko mjesta proteklih godinu dana, no evo da budem iskren nisam ga vidio već neko vrijeme', kazao je tada holivudski veteran.

Oscar glumice Olympie Dukakis ukraden je iz njezina doma 1989. godine tijekom provale i nikada više nije pronađen. Rekorder u gubljenju Oscara definitivno je slavni zavodnik Marlon Brando koji je bez svoje nagrade ostao čak dva puta. 'Ne znam što se dogodilo Oscaru koji sam dobio za film 'On the Waterfront', negdje je jednostavno nestao', objasnio je tada glumac.

Ben Affleck i Matt Damon trijumfirali su na filmu 'Good Will Hunting', no dok je Affleck svog osvojenog Oscara i dan danas čuva u vitrini, Damon nije te sreće. 'Zadnje je bio u mom stanu u New Yorku, no nažalost imali smo poplavu kada su neke stvari jednostavno izbačene iz stana. Moja supruga i ja tada smo bili izvan grada, a kada smo se vratili mog Oscara više nije bilo u stanu', ispričao je slavni glumac.