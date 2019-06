Kako izgleda ljubav? Pitajte Nevenu Rendeli i Maka Vejzovića koji slave treću godišnjicu braka!

View this post on Instagram

3 godine 💖 moja ljubavi @makvej 😀 Koji divan dan je to bio s najdražim ljudima na najljepšem mjestu na svijetu @core_lounge_bar 11.06.2016 Kornati 💙💙💙 Dobar nam je score; 3 godine, troje djece 😀😀😀 . . . #love #anniversary #kornati #croatiafulloflife #june2019 #nevenarendeli