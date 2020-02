'Kad sam upoznala moga Mrleta, imao je na sebi samo Adamov kostim i list na strateškom mjestu'

Daniela Trbović ovoga je tjedna u HRT-ovu zabavnom talk-showu '5.com s Danielom' ugostila našeg nagrađivanog redatelja Dalibora Matanića i pjevačicu, skladateljicu, glumicu i voditeljicu Ivanku Mazurkijević

Ivanka Mazurkijević je otišla korak dalje te se u Rijeku i doselila. Složila se s Daliborom da ju je tamo najprije fascinirao mentalitet ljudi i njihov odnos prema kulturi. To ju je oduševilo do te mjere da je na kraju postala prava Riječanka. Daniela je našeg poznatog redatelja pitala i što o njegovom poslu misle roditelji. 'Upravo sam imao situaciju da su mi ponudili da radim jedan akcijski film, a ja sam im citirao svoju majku koja mi je rekla 'razumijem taj tvoj art i te drame, ali daj malo pucačine i jurnjave s autima'.

Uz to, Dalibor je objasnio do čijeg mišljenja najviše drži kad je riječ o vlastitim uradcima. 'Ima jedan test koji stalno radim. Ako ti kumice na placu ne viču pogrdne stvari nego ti često kažu super je to što radiš – onda samo tako nastavi. To je najbitnije. Ako one kažu da je dobro, onda je stvarno dobro'.

Ivanka je govorila o svojim umjetničkim počecima i priznala da su, kad je u pitanju moda, ona i njezina majka uvijek imale nepomirljiva stajališta. 'Neke moje modne kreacije bile su joj katastrofalne, ali ja se nisam dala. Tako sam se jednom obukla kao da idem na venecijanski karneval. I bilo je super. Ipak, par puta dogodilo mi se da sam izgledala tako da sam se iz grada vratila kući i presvukla'.

Daniela je ispričala i kako je čula da na Daliborovim setovima vrijedi pravilo - što je iza kamere luđe i veselije, to je ispred kamere ozbiljnije te da se uživa šaliti sa svojim suradnicima. 'Ma da, volim da bude dobra atmosfera. Tako ton majstoru uzmem mikrofon pa ga sakrijem, a on se čudi kako mu je odjednom nestao. Ima puno takvih šala, ali nisam baš najponosniji na njih u mojim godinama', rekao je Dalibor. Zatim je Daniela iznenadila i Ivanku otkrivši gledateljima da je ona svoje dvije velike ljubavi upoznala na sceni - Paola Magellija i Mrleta.

'Kad sam upoznala moga Mrleta, imao je na sebi samo Adamov kostim i list na strateškom mjestu. Nije ga baš bilo ugodno vidjeti. Ali eto, ljubav je čudo', priznala je Ivanka koja je otpjevala 'Teška slova' s albuma 'Kišni razdraganci', te svoj veliki hit 'Jadranska sol' s grupom Stampedo.