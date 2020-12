Josipa Lisac lijepim se riječima i zajedničkom fotografijom oprostila od Pere Kvrgića

Glazbenica Josipa Lisac izrazila je svoju tugu povodom smrti legendarnog doajena hrvatskog glumišta Pere Kvrgića

Josipa Lisac na svom se Instagramu lijepom fotografijom i s nekoliko riječi oprostila s velikanom hrvatske glumačke scene Perom Kvrgićem.

'Gledala sam ga i uživala. Strašno je to kad odlaze ljudi.. Svi ćemo jednom otići, ali Pero je jedan od izuzetno bitnih ljudi koji su stvarali temelje teatra svojim radom, svojom umjetnošću. Sljedeće generacije su se mogli samo osloniti na takve fascinantne temelje. 2018. godine bilo je 50 godina predstave 'Stilske vježbe' kojom su ušli u Guinessovu knjigu rekorda. Ja sam ga puno gledala, to je jedan fascinantan glumac, to je maestro', napisala je glazbenica.