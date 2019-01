Josipa Lisac ekskluzivno 13.02. na filmskom platnu u Kaptol Boutique Cinema i Cinestaru 4DX Mall of Split

Ovo jedinstveno audiovizualno iskustvo je esencija glazbe i emocija, a donosi kultne hitove kraljice rocka u savršenom ambijentu za slušanje i gledanje u kinu! Kad je pogledala ovu jedinstvenu snimku iz studija Croatia Recordsa, izjavila je: 'Ovo je fenomenalno, kakva slika, kakav ton!'

Josipa Lisac još jednom ide korak dalje. U Hrvatskoj, jedino u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema i splitskom CineStar 4DX Mall of Split, uoči Valentinova, 13. veljače moći ćete doživjeti jedinstvenu projekciju na filmskom platnu: 'Josipa Lisac from Croatia Records studio… tu u mojoj duši stanuješ…'. Riječ je o ekskluzivnoj projekciji kao što to rade popularni svjetski bendovi, a koja se događa samo jednom tako da nema reprizu. Upravo je u tome i čar ovakvog projekta.