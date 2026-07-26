SLAVLJE U VARAŽDINU

Još jedno nogometno vjenčanje: Luka Ivanušec i kći Davora Vugrinca izrekli sudbonosno 'da'

Ž. B.

26.07.2026 u 08:43

Luka Ivanušec
Luka Ivanušec Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic
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Ljubavna priča koja je započela još u djetinjstvu dobila je svoje najljepše poglavlje. Luka Ivanušec i Tia Vugrinec izrekli su sudbonosno 'da' u Varaždinu, okruženi najbližima i prijateljima, među kojima su bili i njegovi reprezentativni suigrači

Još jedan hrvatski nogometaš uplovio je u bračne vode. Nakon što je Toni Fruk u petak oženio dugogodišnju partnericu Karlu Bobić, sudbonosno 'da' izrekao je i Luka Ivanušec, bivši igrač Gorice, koji se u subotu vjenčao s Tijom Vugrinec, kćeri legendarnog nogometaša Davora Vugrinca.

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Svečani obred održan je u crkvi svetog Nikole u Varaždinu, gdje su se okupili članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici. Među gostima bili su i njegovi reprezentativni suigrači Joško Gvardiol i Kristijan Jakić.

Prije samog vjenčanja varaždinskim je ulicama prošla svadbena povorka, što je privuklo pozornost brojnih građana i prolaznika. Vesela atmosfera dodatno je začinila cijeli događaj, a mladencima su sa svih strana pristizale čestitke i lijepi želje.

Fotografije s veselog slavlja možete pogledati OVDJE.

Upoznali su se kao djeca

Luka i Tia poznaju se još iz mladosti. Dolaze iz istog kraja, Varaždina, a prvi put su se susreli još kao djeca. Iako se godinama nisu vidjeli, ponovno su se sreli u Zagrebu, gdje je njihovo prijateljstvo preraslo u ljubavnu priču koja je započela 2019. godine.

Par se zaručio u lipnju prošle godine, a na društvenim mrežama su podijelili fotografije nakon romantične prosidbe. U opisu nisu napisali ništa osim datuma prosidbe: '12. 06. 2025.', čime su označili novo poglavlje svoje ljubavi.

Tia Vugrinec je završila studij na pravnom fakultetu, a tijekom godina je bila velika podrška partneru u karijeri, prateći ga na utakmicama i tijekom velikih transfera, uključujući preseljenje u Rotterdam nakon njegova dolaska u Feyenoord.

Ivanušec je prošlu sezonu proveo na posudbi u grčkom PAOK-u, nakon čega se vratio u Feyenoord. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 22 nastupa i postigao dva pogotka, a posljednji je put za Vatrene zaigrao 24. lipnja 2024. protiv Italije na Euru, kada je u remiju 1:1 ušao u 70. minuti.

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