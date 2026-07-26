Još jedno nogometno vjenčanje: Luka Ivanušec i kći Davora Vugrinca izrekli sudbonosno 'da'

Ljubavna priča koja je započela još u djetinjstvu dobila je svoje najljepše poglavlje. Luka Ivanušec i Tia Vugrinec izrekli su sudbonosno 'da' u Varaždinu, okruženi najbližima i prijateljima, među kojima su bili i njegovi reprezentativni suigrači

Još jedan hrvatski nogometaš uplovio je u bračne vode. Nakon što je Toni Fruk u petak oženio dugogodišnju partnericu Karlu Bobić, sudbonosno 'da' izrekao je i Luka Ivanušec, bivši igrač Gorice, koji se u subotu vjenčao s Tijom Vugrinec, kćeri legendarnog nogometaša Davora Vugrinca.

Vjenčanje u Varaždinu, gosti bili i poznati hrvatski nogometaši Svečani obred održan je u crkvi svetog Nikole u Varaždinu, gdje su se okupili članovi obitelji, prijatelji i brojni uzvanici. Među gostima bili su i njegovi reprezentativni suigrači Joško Gvardiol i Kristijan Jakić. Prije samog vjenčanja varaždinskim je ulicama prošla svadbena povorka, što je privuklo pozornost brojnih građana i prolaznika. Vesela atmosfera dodatno je začinila cijeli događaj, a mladencima su sa svih strana pristizale čestitke i lijepi želje. Fotografije s veselog slavlja možete pogledati OVDJE.

Upoznali su se kao djeca Luka i Tia poznaju se još iz mladosti. Dolaze iz istog kraja, Varaždina, a prvi put su se susreli još kao djeca. Iako se godinama nisu vidjeli, ponovno su se sreli u Zagrebu, gdje je njihovo prijateljstvo preraslo u ljubavnu priču koja je započela 2019. godine. Par se zaručio u lipnju prošle godine, a na društvenim mrežama su podijelili fotografije nakon romantične prosidbe. U opisu nisu napisali ništa osim datuma prosidbe: '12. 06. 2025.', čime su označili novo poglavlje svoje ljubavi.