Jethro Tull u Zagrebu 13. listopada

Jethro Tull, kultni britanski prog rock bend predvođen velikim Ianom Andersonom dolazi u zagrebački Dom sportova 13. listopada u sklopu turneje kojom obilježavaju 50 godina od objave debi albuma 'This Was'

Impresivan, pola stoljeća dug put Jethro Tulla krenuo je davne 1967. u Blackpoolu kad je oformljen bend čiji su korjeni bili u bluesu, ali su brzo počeli razvijati vlastiti, progresivan rock zvuk s hard rock i folk elementima te prepoznatljivom Andersonovom flautom. Prvi ozbiljniji proboj doživjeli su početkom 1968. kad im je ponuđena tjedna rezidencija četvrtkom u slavnom londonskom klubu Marquee, nakon čega su zaredali s nastupima te u listopadu iste godine objavili nastupni album 'This Was'.

Uslijedilo je više od desetljeća duga najuspješnija faza Jethro Tulla u kojem su realizirani albumi 'Aqualung', 'Thick As A Brick', 'A Passion Play', 'Songs From The Wood' i 'Heavy Horses' zahvaljujući kojima je bend postao jedan od najkomercijalnih izvođača na planeti. Ukupno, do danas grupa je svojih 30-tak albuma prodala u više od 60 milijuna primjeraka što je jedinstven rezultat uzevši u obzir da je njihova glazba stilski puno ekscentričnija od Zeppelina, Stonesa ili Elton Johna koji su im u 70-tima bili najveći rivali.