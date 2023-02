Jeste li čuli za 'Daisy Jones & Šestorku'? Nakon hit romana stiže serija koja će zaluditi gledatelje, a očekujte - seks, drogu i rock'n'roll

'Daisy Jones & The Six' serija je o svijetu rock'n'rolla u kojoj glavnu ulogu igra unuka Elvisa Presleyja, a snimljena je prema istoimenom hit romanu Taylor Jenkins Reid, autorice koja očekuje ekranizaciju još tri svoja bestselera

Reese Witherspoon najzaslužnija je za to što ćemo ovaj roman, objavljen 2019. godine i prodan u milijun primjeraka, od 3. ožujka gledati putem malih ekrana na streaming servisu Prime Video. Sve je počelo kada je priča o Daisy Jones opčinila Witherspoon te ju je uvrstila u svoj književni klub i potom odlučila krenuti u ekranizaciju preko svoje producentske kuće Hello Sunshine.

Priča je to o prodoru nepoznatog benda koji krči svoj put do slave i postaje toliko popularan da za svoje koncerte rasprodaje stadion za stadionom. Za sve je zaslužan njihov megauspješan album 'Aurora', koji su stvorili Daisy, Billy i njegova supruga Camila, a koji se ujedno bore s održavanjem svojeg ljubavnog trokuta.

Realistični likovi, kontroverzne teme iz svijeta rock'n'rolla 70-ih godina te umijeće pripovijedanja koje tjera na okretanje stranice za stranicom samo su neki od razloga zbog kojih je 'Daisy Jones & The Six' postigao takav uspjeh.

'Seks, droga i rock'n'roll nisu baš izvedivi u doba pandemije', rekao je Lauren Neustadter, producent koji surađuje s kompanijom Hello Sunshine. Upravo je ova producentska kuća imala velike uspjehe s ekranizacijom romana 'Where the Crawdads Sing' u formi filma te romana 'From Scratch' u formi serije koja je bila hit na Netflixu proteklih mjeseci.

S obzirom na to kakvu je popularnost stekao roman 'Daisy Jones & The Six', svi uključeni u projekt snimanja serije priznali su da osjećaju veliki pritisak da učine obožavatelje zadovoljnima.

'Željeli smo napraviti nešto potpuno drugačije. Ne želimo da ovo bude još jedna od serija koje pogledate i zaboravite nakon zadnje epizode', rekla je Jennifer Salke, koju je Jeff Bezos postavio da vodi projekt u ime Amazona.